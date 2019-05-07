شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة: ندعم الدور الحيوى لمصر فى وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة البريطانية لدى القاهرة، دعمها لدور مصر فى وقف إطلاق النيران فى غزة، ووصفته بالحيوى، وأكدت على الالتزام بإيجاد حل سلمىقائم على فكرة وجود الدولتين.

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وقالت السفارة البريطانية لدى القاهرة: "تدعم المملكة المتحدة الدور الحيوى لمصر والأمم المتحدة فى وقف إطلاق النار فى غزة، صلواتنا مع أسر جميع المتضررين، نواصل العمل معا من أجل حل سلمى قائم على وجود دولتين.



السفارة البريطانية

هذا وأدانت فرنسا أمس بأشد العبارات الإطلاق الكثيف للصواريخ من قطاع غزة، الذى استهدف مناطق سكنية في إسرائيل، مؤكدة على التذكير بحق الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بسلام وكرامة وأمن، وأكدت فرنسا على دعمها التام جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة ومصر.