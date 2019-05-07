شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الإمارات لدى هولندا: بلادنا قطعت العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فندت السفيرة حصة العتيبة السفيرة الإماراتية لدى هولندا، مزاعم التمييز ضد القطريين، مؤكدة أن بلادها قطعت العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين.
وقالت المسؤولة الإماراتية، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية، إن قطر تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع الإمارات قبل أن تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب.
وذكرت السفيرة بأن الإمارات تحتضن العديد من الجنسيات وأعراق مختلفة على أراضيها دون تفرقة أو تمييز عنصرى، مضيفة: "القطريون يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة".
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