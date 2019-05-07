السجن 5 سنوات وعزل من الوظيفة لمفتش آثار في اتهامه بالتزوير بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 5 سنوات وعزل من الوظيفة، وغرامة 500 جنيه، ورد مبلغ مساو لها؛ لمفتش آثار اشترك في تزوير أوراق عقار بأنه خارج أملاك الدولة بالبدرشين.

كما قضت بحبس موظف بالمعاش سنة مع الشغل مع ايقاف التنفيذ، لاتهامه في نفس القضية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ١٥١٩٨ لسنة 2017 جنايات البدرشين قيام محمد عبد المنعم "مفتش آثار " بصفته موظف عمومي ومتهمين اخرين شعبان احمد 'و صلاح عباس صادر قبلهما امر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قطعيا لوفاتهما حصلوا بغير حق لكل من حمدي طه "بالمعاش" 'و مروة حمدي طه 'وحسين عدوي علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته اثبت علي خلاف الحقيقة ان العقار محل التداعي يقع داخل الحيز العمراني وخارج املاك الدولة برغم انه مقام علي أرض اثرية وصادر بشأنها قرار ازالة وهو ما يعد مانعا من جهة عمله وذيله بتوقيع ومهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله.

واستمعت النيابة العامة الي اقوال احمد مجدي عضو هيئة الرقابة الادارية يشهد انه وردت اليه معلومات تفيد بقيام المدعو حسين عدوي بالتعدي بالبناء علي ارض اثرية مملوكة للدولة وأنشأ عقار بغرض السكني واقام به عدة محلات وقام بتأجير بعضها بغرض استخدامهما كصيدلية ثم قام المتهم محمد عبد المنعم وأخرون بصفته الوظيفية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية صادرو من جهة عمله لإتمام ترخيص الصيدلية.