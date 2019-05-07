ضابط في واقعة سقوط سيارة داخل وحدة مرور العجوزة: وقعت علينا داخل الغرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال الرائد إسلام الضبع الضابط المصاب بوحدة مرور العجوزة، والذي أصيب بكسر في القدم، في واقعة مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط شرطة، التي وقعت أحداثها ظهر أول أمس الأحد، في سقوط سيارة نصف نقل من أعلى كوبري ناهيا، داخل وحدة مرور العجوزة، إنه كان يباشر عمله ولم يرى السيارة وهي تسقط.

وأكمل الضابط في أقواله أمام نيابة حوادث شمال الجيزة، أنه كان يجلس بصحبة مهندس فني "المصاب الثاني" داخل غرفة الفحص الكائنة بوحدة المرور يباشران عملهما المكلفين به، قد فوجئا بسقوط سيارة ربع نقل داخل الوحدة مما أدى إلى سقوط سقف الغرفة عليهم فنتج عن ذلك اصابة كل منهم بكسور في القدم، كما أحدثت السيارة محل الواقعة تلفيات بسيارتين كانوا متواجدين بالقرب من محل الحادث.

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كما تبين من المعاينة لموقع الحادث أن سيارة نصف نقل اخترقت الحاجز الحديدي للكوبري، وسقطت داخل وحدة مرور العجوزة أسفله.

كما أضافت التحريات بأن السيارة سقطت في الساحة المخصصة لفحص السيارات، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة ضابط شرطة ومهندس فني، وسائق السيارة والتباع وشخص خامس، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى إمبابة العام.

وانتقل فريق من ضباط المباحث والمرور وقوات الإنقاذ البري إلى وحدة مرور العجوزة، لرفع آثار الحادث والسيارات المهشمة بالأوناش.