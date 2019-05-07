محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق بسيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بوجود سيارة مشتعلة أعلى المحور بمنطقة المنصورية.
دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء تحت إشراف العميد خالد المراكبي مدير إطفاء أكتوبر، وأمكن إخماد الحريق دون إصابات.
تسبب الحريق في كثافات مرورية أعلى المحور للمتجه من أكتوبر إلى ميدان لبنان، وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور.
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