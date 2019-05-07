ضبط 110 أطنان قطع مرقة دجاج وزجاجات خل فاسدة بمصنع في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبطت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة محاولة صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج "مرقة دجاج" وتعبئة الخل لطرح أطنان فاسدة تشكل خطرا على صحة المواطنين. وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدتها التحريات أن مالك مصنع غير مرخص بمركز أبو النمرس يقوم بتعبئة مكعبات مرقة الدجاج من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة مجهولة المصدر في عبوات مشابهة لعلامة تجارية شهيرة "ماجي". وأشارت جهود البحث تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة إلى أن مالك المصنع أيضا يقوم بتعبئة الخل في زجاجات مستخدما علامات تجارية مسجلة بالمخالفة للقانون فضلا عن كون المنتج غير صالح للاستهلاك. Advertisements بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتهم متلبسا، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المصنع بحملة بالتنسيق مع مفتشي التموين والأغذية. أمكن ضبط المدير المسؤول وبحوزته 475 ألف مكعب مرقة دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكميات كبيرة من زجاجا الخل معدة للبيع، وبلغ إجمالي المضبوطات 110 أطنان مرقة دجاج وخل فاسدة جرى التحفظ عليها تمهيدا لإعدامها بواسطة الأجهزة المختصة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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