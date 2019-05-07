ضبط ربة منزل اشتركت مع زوجها في قتل طفلة صديقتها لسرقة قرطها بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفلة بنهر النيل، وتبين بأن ربة منزل وزوجها وراء ارتكاب الواقعة، لسرقة قرطها الذهبي.

تلقى مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية بلاغاً من (ربة منزل - مُقيمة بقرية الدلجمون دائرة المركز)، بقيام كلٍ من ( ربة منزل - سبق اتهامها في إحدى القضايا ، وزوجها عامل - مُقيمان بذات القرية) باختطاف نجلتها 12 سنة طالبة، أثناء تواجدها بجوار ترعة الباجورية أمام القرية محل إقامتها .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائي بالغربية أسفرت جهوده عن ضبط المتهمان وبمناقشتهما اعترفا بقيامهما باستدراج المجنى عليها بقصد سرقة قرطها الذهبي ونظراً لسابقة ارتباط الأولى بعلاقة صداقة بوالدة الطفلة وخشية افتضاح أمرهما قامت بخنقها باستخدام قطعة قماش (إيشارب)، بمساعدة زوجها والتخلص من جثتها بوضعها داخل جوال بلاستيكي وإلقائه بمياه نهر النيل عقب الاستيلاء على القرط والذي تبين أنه ليس من الذهب (مقلد) وأرشدا عن القرط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بإرشاد المتهمان من انتشال جثة المجنى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.