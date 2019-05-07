مصدر: ضبط 3 متهمين جدد في واقعة سيارة نقل أموال الشيخ بزايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل جديدة في سرقة سيارة نقل أموال بداخلها 12 مليون جنيه بمدينة الشيخ زايد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن رجال البحث الجنائي بقطاع أكتوبر تمكنت من ضبط ثلاثة متهمين جدد ليصل إجمالي المقبوض عليهم 6 متهمين حتى الآن.

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أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن مأموريات طاردت المتهمين في محافظات عدة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، لافتا إلى أنه تم استعادة 75% من المبلغ المسروق بنحو 8 ملايين جنيه.

ويعكف رجال المباحث على تحديد أماكن هروب المتهمين الهاربين وأماكن إخفاء المبالغ المسروقة لضبطهم في أقرب وقت خاصة أن القيادات الأمنية تولي اهتماما بالقضية.

يترأس فريق البحث اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش القطاع وضباط وحدة مباحث قسم أول الشيخ زايد بقيادة الرائد كريم سمير، وبمشاركة الرائد معتصم رزق معاون أول مباحث قسم ثالث أكتوبر.