احتراق سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو.. والحماية المدينة تسيطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق التهم سيارة ملاكي أعلى محور للمتجه من اكتوبر اتجاه ميدان لبنان. فيما قام رجال المرور بسحب الكثافات المرورية التي ظهرت أعلى الطريق للمتجه من أكتوبر في الطريق إلى ميدان لبنان. كانت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة، تلقت بنشوب حريق داخل سيارة أعلى المحور، ما نتج عن وجود بعض الكثافات المرورية، وانتقل قيادات الادارة العامة للمرور والحماية المدنية لإخماد الحريق.

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