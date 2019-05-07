القوى العاملة: استعادة 50 ألف جنيه "معاش مصري بإيطاليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمساعدة المواطن "محمد.ر.ع" من محافظة السويس البالغ من العمر 75 عاما في استعادة معاشه البالغ 50 ألف جنيه والمتوقف صرفه منذ يناير 2018.

وقالت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تواصلت مع المستشار العمالي بمدينة ميلانو الإيطالية عزت عمران للوقوف على تفاصيل المشكلة، حيث أفاد بأن المواطن المذكور كان يقيم في مدينة ميلانو وعاد لمصر منذ عام 2015، ولم يعرف أسباب توقف معاشه لما يزيد عن 15 شهرا.

وأوضح سعدالدين، في بيان اليوم، أن مكتب التمثيل العمالي، تحرك على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية التي أفادت أن المعاش يحول لحساب المواطن والمشكلة توجد لدي البنك الإيطالي الذي يحول له المعاش والذي يقوم بدورة بتحويلة لحساب المواطن في مصر.

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وبتحرك المستشار العمالي على الجانب الآخر مع البنك الإيطالي، أفاد أنه على المواطن الحضور لإيطاليا شخصيا للتوقيع إلكترونيا أمام موظف البنك، وتعقدت الأمور لأن إقامة المواطن انتهت منذ فترة .

ووجه مكتب التمثيل العمالي المواطن للقنصلية الإيطالية بالقاهرة للحصول على فيزه "شنجن" ورفضت القنصلية، وقام المكتب بالتواصل مع القنصلية لتوضيح الأمر بأن المواطن له مستحقات، واستجابت القنصلية بناء علي ذلك وحصل المواطن علي الفيزه وحضر لميلانو.

كما اصطحب المكتب، المواطن إلى البنك لكبر سنه وتم إنهاء المشكلة على الفور، وحصل على مستحقاته المتأخرة بما قيمته 50 ألف جنيه مصر، وعاد إلى مصر، مقدما الشاكر إلى وزارة القوى العاملة متمثلة في مكتب التمثيل العمالي، والسفير إيهاب أبوسريع القنصل العام في ميلانو على إنهاء مشكلته في أسرع وقت.​