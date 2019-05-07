السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ ، بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨. كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨. Advertisements ووقع الرئيس السيسي أيضاً قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨. ووقع الرئيس قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ ، وقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨. كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامي موازنة قناة السويس للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨.

ووقع الرئيس قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨.

كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨.

ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

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