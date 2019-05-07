فرج عامر يطالب بقائمة سوداء لمخالفات القنوات الفضائية والبرامج الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بفتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لملف مخالفات 76 قناة فضائية متهمة بسرقة مسلسلات وبثها بدون وجه حق، ودون الحصول على سند بث من ملاكها وبث إعلانات مخالفة للمعايير ومنتجات طبية غير مرخصة.

وطالب "عامر" في بيان، اليوم الثلاثاء، بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفات خاصة المتعلقة بانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، وبرامج طبية لم تلتزم بالقانون والقواعد المهنية، مؤكدا أن العديد من البرامج الطبية تعتمد على أكاذيب وتروج لمنتجات مغشوشة ومنتجة داخل مصانع بير السلم ما يهدد حياة المصريين.

ودعا عامر، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإصدار بيانات إعلامية بأسماء جميع القنوات الفضائية المخالفة والبرامج الطبية المخالفة بقائمة سوداء لكشفها وتعريتها أمام الرأي العام المصري.

وشدد عامر على ضرورة الاستمرار في رصد جميع المخالفات للقنوات الفضائية وتطبيق القانون على مخالفاتها بكل حسم وقوة.