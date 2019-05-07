"لو فيه فلوس مش هنبخل".. المالية:15%عجز الموازنة لو مررنا طلبات الوزارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن الوزارة عملت على تجميع مقترحات جميع الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020.

وأوضح عبدالفتاح أنه بعد تجميع هذه المُقترحات بلغ العجز الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة، قائلا: "لو توافرت الموارد المالية الكافية لدى وزارة المالية، فلن تبخل عن أي وزارة: "لو فيه فلوس مش هنبخل على حد".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019- 2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.