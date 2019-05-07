الكنيسة الأرثوذكسية تعقد صلاة مشتركة مع "الكاثوليكية" في يوم المحبة الأخوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

عقد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة مشتركة مع الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، اليوم الثلاثاء، في مناسبة ذكرى يوم المحبة الأخوية بين الكنيستين.

ويتضمن اللقاء الذي يعقد في كنيسة البيت التابعة للآباء اليسوعيين، كلمات للبابا تواضروس الثاني، وسفير الفاتيكان بمصر برونو موزار، والبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى جانب بعض الجلسات النقاشية.

يشار إلى أن يوم المحبة الأخوية هو لقاء سنوي بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، بدأ عام 2013 كإستجابة للدعوة التي أطلقها البابا تواضروس الثاني في العاشر من مايو من نفس العام أثناء زيارته للبابا فرنسيس في الفاتيكان، أن يكون يوم 10 مايو يوم المحبة والصداقة بين الكنيستين.. نظرًا لأن هذا التاريخ شهد عام 1973 زيارة البابا شنوده الثالث للفاتيكان ولقائه مع البابا بولس السادس والتي كانت اول لقاء بين بابا الإسكندرية وبابا الفاتيكان.