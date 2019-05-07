الجيزة: إلغاء الإجازات لمفتشي التموين خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إلغاء الإجازات لمفتشي التموين طوال شهر رمضان.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة -في بيان صحفي-، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء لتشديد الرقابة على المخابز طوال الشهر منعًا للتلاعب بدعم المواطنين، والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات من حيث الوزن والحجم خاصة مع الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الخبز.

وأعلن المحافظ أن هناك متابعة مشددة على مدار اليوم لعمل المخابز، والتأكد من التزامها بالمواعيد التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخاصة بتعديل مواعيد فتح المخابز خلال شهر رمضان لتعمل على فترتين، الأولى من 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا، والثانية من 8 مساءًا وحتى 11 مساءًا.

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وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بمواجهة حازمة لأي مخالفة من قبل المخابز بالتنسيق مع الإدارات التموينية التابعة لهم، والتأكد من التزامهم بالمواعيد المحددة للعمل دون إخلال بها.

وكلف المحافظ مديريتي التموين والطب البيطرى، بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم للمرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، إضافة إلى تكثيف الحملات على المصانع والمنشأت الغير مرخصة والتي تعمل في مجال الاغذية.

وأكد هشام كامل مدير مديرية التموين، أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وفرعية بالإدارات التموينية، تعمل من 9 صباحًا حتى 5 مساءًا؛ لمتابعة حسن سير العمل التمويني والمخابز والأسواق وتلقي شكاوى المواطنين.

ومن جانب أخر رفعت مديرية الطب البيطري بالجيزة درجة الاستعداد القصوى وألغت الراحات والإجازات للأطباء البيطريين بالمجازر لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال شهر رمضان المبارك.