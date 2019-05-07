أخبار مصر | 7 رمضان.. احتفالية كبرى وحفل إفطار جماعي بالجامع الأزهر بمناسبة الذكرى 1079 لإنشائه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 رمضان.. احتفالية كبرى وحفل إفطار جماعي بالجامع الأزهر بمناسبة الذكرى 1079 لإنشائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقيم الأزهر الشريف احتفالية كبرى الأحد المقبل السابع من شهر رمضان الجاري بالجامع الأزهر، بحضور عدد من كبار العلماء والمسئولين وقيادات الأزهر، وذلك بمناسبة مرور 1079 عام هجري على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وتضم الاحتفالية عددًا من الفعاليات والأنشطة تعقد على مدار اليوم، وهي: ركن للخط العربي- ركن نور- ركن أفريقيا- جولات سياحية تعريفية بالجامع الأزهر- منصة في صحن الجامع تقام عليها ابتهالات وتواشيح وأناشيد وقراءة القرآن، وتقديم هدايا، كما يشهد الجامع إفطارًا جماعيًّا مفتوحًا لحوالي 2500 شخص، ثم تقام صلاة القيام، وبعدها يشهد الجامع حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم.

كما تقيم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر احتفالية فى جميع فروعها على مستوى العالم بمناسبة ذكرى إنشاء الجامع الأزهر، وتنظم المناطق الأزهرية أمسيات دينية في ذلك اليوم في جميع محافظات مصر تحت عنوان (الأزهر... عطاء ممتد لأكثر من 1000 عام).

ويفتح الجامع الأزهر أبوابه في يوم الاحتفالية أمام الجمهور ووسائل الإعلام من الساعة العاشرة صباحًا. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأزهر قد وافق برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ مناسبة احتفالية كل عام.