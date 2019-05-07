أخبار مصر | "الحريري" يرعى مؤتمر شرق المتوسط البحري 19 يونيو المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري" يرعى مؤتمر شرق المتوسط البحري 19 يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات مؤتمر شرق المتوسط البحري East Med Maritime Conference 2019 في 19 و20 حزيران/يونيو المقبل، بمشاركة 26 متحدثا متخصصا وخبيرا دوليا من مختلف البلدان العربية والأوروبية، لمناقشة تحديات الصناعة البحرية واستدامة موانئ شرق البحر المتوسط، وقطاع اللوجستيات، وأهم المشاريع والتحديات القائمة والمستقبلية.

يشارك في هذا المؤتمر نخبة من المتخصصين البحريين، من القطاع العام والخاص والجهات الحكومية والإدارات البحرية المحلية والإقليمية، وكبرى خطوط الشحن والموانئ ومالكي السفن وأحواض بنائها وإصلاحها ووسطاء النقل والصناعات الداعمة لها، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية البحرية العريقة.

ويمثل مؤتمر شرق المتوسط البحري نقطة إلتقاء لعرض التطورات الجديدة ونتاج الخبرات الواسعة في مجالات النقل البحري واللوجستيات، وبالتالي يساهم في دعم قطاع النقل البحري والإقتصاد العربي، بما سيقدمه من معالجة لأهم التحديات وطرح للحلول المناسبة، ليس على صعيد محلي فحسب وإنما على صعيد إقليمي دولي.

ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في لبنان والمنطقة، بمن سيتضمنه من مشاركين متخصصين على مستويين محلي وعالمي، وبما سيعرضه من مواضيع تهم المجتمع البحري والنقل والأوفشور.

وفي هذا السياق، تشمل فعاليات اليوم الأول من مؤتمر EMMC 2019 محاور متخصصة عن أبرز قضايا النقل البحري وقطاع اللوجستيات، التي ستعرف بواقع القطاع البحري ومختلف جوانبه، وضعه الحالي والمستقبلي وعلاقته بالإقتصاد الوطني، إلى جانب عرض جهوزية المنطقة لتشريعات المنظمة البحرية الدولية المقررة عام 2020، وحاجات ملاك السفن والتحديات التي يواجهونها.

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هذا بالإضافة إلى البحث في كيفية تعزيز واستدامة دور المرافئ العربية والإقليمية كمراكز محورية لجذب الخطوط العالمية وعمليات سلاسل التوريد، وأهمية تعزيز وتدريب الموارد البشرية والكوادر المتخصصة المساهمة في نهضة هذا القطاع الحيوي.

وأمام التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز، يسعى المؤتمر في محاور خاصة عن قطاع الأوفشور إلى التوسع في مواضيع النفط والغاز، والتركيز على دور شركات الأوفشور وما يقدمه هذا القطاع من فرص ومشاريع توسعية في التنقيب، بالنظر إلى جهوزية القطاع وتطورات تقنياته في العمليات واللوجستيات.

وفي المحور الأخير، يناقش عدد من الأكاديميين والمتخصصين البحريين، واقع التعليم والتدريب البحري، حيث يستعرض عددا من التجارب لمؤسسات أكاديمية بحرية عريقة في المنطقة، وبمشاركة وحضور رئيسة الجامعة البحرية الدولية الدكتورة Cleopatra Doumbia-Henry.

في السياق نفسه، تشمل فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر شرق المتوسط البحري زيارة ميدانية بحرية إلى مرافق ميناء بيروت، حيث ستطلع إدارة المرفأ الزائرين على المشاريع الحالية والمستقبلية الهادفة إلى تطوير الميناء والبنية التحتية لمحطة الحاويات.

كما ستضمن فعاليات اليوم الثاني زيارة إلى معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا MARSATI، الذي يقع في مدينة البترون، للتعرف على مرافق المعهد وخدماته الأكاديمية المتميزة. يليها زيارة ميدانية ثانية إلى مرفأ طرابلس، حيث سيعرف مدير المرفأ عن المشاريع التطويرية للبنية التحتية والمرافق ومحطة الحاويات، والإطلاع على فرص الإستثمارات في قطاع الموانئ الواعد.