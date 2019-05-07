أخبار مصر | "خريجي الأزهر" تقدم برنامجاً دينياً في رمضان على"سي بي سي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خريجي الأزهر" تقدم برنامجاً دينياً في رمضان على"سي بي سي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برنامجاً دعوياً متنوعاً خلال شهر رمضان المعظم، في الجانب الثقافي والإعلامي، مدعومة بالوازع الديني المتزايد في قلوب الناس في أيام الشهر الكريم، حيث قامت المنظمة على تخطيط وتنفيذ برنامج تلفزيوني بعنوان: لقاء خاص، مع الإعلامي: أحمد عبد الرازق، يعرض على قناة "CBC Extra"، في تمام الساعة 5.50 مساء، ويعاد في تمام الساعة 3.45 صباحا.

ويهدف البرنامج إلى التنبيه على التمسك بالقيم الأخلاقية، في التعامل مع الناس، وأن الإسلام ليس مجرد العبادات فقط، وإنما المعاملات جزء أصيل بل هو الجزء الأكبر من الدين، وأن الأخلاق الإسلامية هي النموذج المثالي الذي ينبغي أن يبنى عليه المجتمع، مع التركيز على قيم: التسامح، والإخاء، والمحبة.

استضاف البرنامج ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور حمد الله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتم تسجيل البرنامج خلال شهر شعبان بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.