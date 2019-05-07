أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد تعلن طقس الغد ثالث أيام رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد تعلن طقس الغد ثالث أيام رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شماليه غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.