مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة بضائع بالقطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة بضائع بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض عاطلين لسرقتهم سيارة نقل محملة بمواد البناء بمنطقة القطامية.

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وتلقى الرائد أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم القطامية، بلاغا من "محمود. ح" يفيد بسرقة السيارة النقل التي كان يستقلها في طريقة لنقل بضائع بناء لمنطقة القطامية.

وأضاف أن شخصان طلبوا منه بأن يوصف لهم طريق وبتوقيفه قاموا بضربه وصعقه بعيدا عن السيارة وبأجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "وحيد ع"، و"هانى م" عاطلين.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير المباحث، بتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.