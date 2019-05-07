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انت الان تتابع علاء مبارك يعلق على «صفقة القرن» بسؤال جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علاء مبارك
علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مجددا على ما يسمى بـ«صفقة القرن»، وهو المصطلح الذى أُطلق بعد مقترح وضعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، بحسب ما يعتقد، إذ تهدف هذه الصفقة إلى توطين الفلسطينيين خارج الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق العودة. وقال علاء مبارك، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «طرحت تساؤلات عن صفقة القرن، بعض التعليقات شككت فى مغزاها، تشكيك فى غير محله».
وأضاف: «مصر حررت كل أرضها و لديها جيش قوى يحميها، مصر مستمرة فى تعمير سيناء بمشروعات ضخمة كما شاهدنا بالأمس، يظل بعض الجدل حول صفقة القرن عن أراض عربية تحتلها إسرائيل، فكيف ستتعامل معها أمريكا عند الإعلان عن الصفقة؟».وكان علاء مبارك قد علق على نفس القضية، وجاء تعليقه فى شكل 7 أسئلة أراد من خلالها معرفة
وأضاف: «مصر حررت كل أرضها و لديها جيش قوى يحميها، مصر مستمرة فى تعمير سيناء بمشروعات ضخمة كما شاهدنا بالأمس، يظل بعض الجدل حول صفقة القرن عن أراض عربية تحتلها إسرائيل، فكيف ستتعامل معها أمريكا عند الإعلان عن الصفقة؟».
وكان علاء مبارك قد علق على نفس القضية، وجاء تعليقه فى شكل 7 أسئلة أراد من خلالها معرفة حقيقة الصفقة وهدفها، والأطراف المشاركة بها، وكذلك المستفيدين منها، ونوعها هل هى اقتصادية أم سياسية.
وكتب علاء مبارك على «تويتر»: «كلام كثير وجدل فى وسائل الإعلام عن ما يسمى بصفقة القرن! ما حقيقة هذه الصفقة! وما معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها؟ وهل هى صفقة سياسية أم اقتصادية؟ وهل بموجب هذه الصفقة يتم التنازل عن أى أراض عربية؟ أسئلة تبحث عن إجابات!».
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