انت الان تتابع ضرب صحفيين.. السبكي يقتحم موقع صدى البلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحمد السبكي

قال مصدر بموقع صدى البلد، إن المنتج أحمد السبكي برفقته 12 شخصا اقتحموا، مساء الإثنين، مقر الموقع في شارع عبد المنعم رياض المتفرع من البطل أحمد عبد العزيز في منطقة المهندسين، متهما "صدى البلد"، بإذاعة تفاصيل الحلقة الأولى لأحد مسلسلاته (سوبر ميرو) الذي يٌعرض الآن في موسم رمضان.

وأكد المصدر أن المنتج هاجم الزملاء بألفاظ نابية، وقام مرافقوه بالتعدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين الذين حاولوا التصدي لهم. وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ الشرطة على الفور التي حضرت بمقر الموقع الإخباري، ولا تزال متواجدة حتى الآن، لافنا إلى أن كاميرات المراقبة رصدة الواقعة صوتا وصورة. وقال

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