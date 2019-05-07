شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يوجه رؤساء المدن الجديدة بالتوسع في تنفيذ مشروع «شارع مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية دور مساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، في نقل خبراتهم، والتجارب الناجحة بين المدن التي تقع تحت إشرافهم، مؤكداً أن دور المساعد استراتيجي ومهم جداً، في التنمية العمرانية بمفهومها الأوسع ليس على نطاق مدينة واحدة فحسب، بل على نطاق المجتمعات العمرانية جميعها، وهذا الدور له أهمية كبيرة جداً في المرحلة المقبلة.

وقال الجزار خلال اجتماعه مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انه يجب وضع أسس وقواعد موضوعية، في توزيع المدن على مساعدي نائب رئيس الهيئة، لتولى الإشراف عليها، وتوزيع الأعباء بشكل متساوٍ.

وأشار إلى أن دور المساعد لا يقتصر على الدخول في تفاصيل العمل اليومي بكل مدينة من المدن التي تقع تحت إشرافه، بل إن دوره أوسع من ذلك، وهو يتمثل في النظرة الاستراتيجية الشمولية للمدينة بشكل عام، وبيان الفرص والمشاكل والتحديات التي تواجه المدينة، حتى يمكن متابعتها بشكل مدروس، وتقييم أداء أجهزة المدن ورؤسائها، من خلال مجموعة من المعايير التي يتم وضعها للتقييم، من أجل وضع أصحاب الكفاءات والمهارات في الأماكن المناسبة.

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وشدد الوزير على ضرورة قيام مساعدي نائب رئيس الهيئة بإشراك رؤساء أجهزة المدن معهم، في التفكير الاستراتيجي العام للتنمية بالمدينة، والبحث عن حلول وأفكار إبداعية خارج الصندوق، وتقديم مقترحات من أجل تنمية مدنهم، ودراسة سبل رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمدن الجديدة، والعمل على توفير موارد للإنفاق الدائم على المدن العمرانية الجديدة، وصيانة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بها، وتعظيم العوائد من المشروعات المُنفذة، ووضع نماذج لتحسين نوعية العمل، ونقل التجارب الناجحة في المشروعات المماثلة، فعلى سبيل المثال نقل تجربة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، في إنتاج البيوجاز والأسمدة باستخدام الحمأة.

وأضاف وزير الإسكان: يجب العمل على تحقيق الهدف من إنشاء كل مدينة من المدن الجديدة، فالمدن لها دور وظيفي، ولذا يجب المراعاة عند وضع المخطط الاستراتيجي وعند تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية المختلفة، من أجل تسهيل أداء الدور المنوط بالمدينة، ومدى ملاءمة المشروعات المنفذة للبنية التحتية واستيعاب الطرق، والأخذ في الاعتبار وضع المدن المحيطة بها، من أجل الوصول إلى تكامل بين جميع التجمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن دور مساعدي نائب رئيس الهيئة، هو دور محوري في غاية الأهمية في إدارة منظومة التنمية المتكاملة بالمجتمعات العمرانية.

وأشار الوزير إلى أنه يجب اتخاذ القرارات والمقترحات الاستراتيجية بناء على دراسة وافية لكل مدينة، وتكامل الأدوار بين المدن المختلفة، فدور المساعدين يتمثل في إعداد البيانات والتحليلات والمؤشرات التي تدعم اتخاذ القرارات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: يجب توفير جراجات لانتظار السيارات بالمدن الجديدة، ومنع انتظار السيارات في الشوارع، من أجل تيسير حركة المرور، ومنع التكدسات المرورية، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن الجديدة، موجهاً أيضا بدراسة التوسع تنفيذ مشروع «شارع مصر» واختيار الأماكن المناسبة لتنفيذه بالمدن الجديدة، لتوفير فرص العمل للشباب، مع ضرورة وضع ضوابط صارمة من أجل الحفاظ على النسق الحضاري للمدن.