شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر شروط «الأوقاف» للتعيين في الوظائف القيادية بالوزارة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 104، الثلاثاء، قرار وزارة الأوقاف رقم 83 لسنة 2019، معدل لقرار وزارة الأوقاف رقم 57 لسنة 2019.

وشمل القرار في مادته الأولى، يشترط لتجديد أول تعيين بعد صدور هذا القرار لكل من تم تعيينه في وظيفة قيادية بوزارة الأوقاف أو الجهات التابعة لها بالمستوى الوظيفي العالية (رئيس إدارة مركزية بالديوان العام – مدير مديرية أوقاف أ) ومدير عام (مدير إدارة عامة – وكيل مديرية أوقاف أ – مدير مديرية أوقاف ب) أن يجتاز بنجاح الاختبارات الآتية، وذلك إذا لم يكن قد اجتازها عند تعيينه، فإذا كان قد اجتاز بعضها فقط فعليه اجتياز باقي الاختبارات، وهي:

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- اختبار اللغة العربية تحريريا وشفويا.

- اختبار اللغة الأجنبية التي يجيدها (الإنجليزية أو الفرنسية) تحريريا وشفويا.

- اختبار الحاسب الآلي نظريا وتطبيقيا.

- اختبار المقاييس النفسية بأحد المراكز المتخصصة.

- اختبار الثقافة الإسلامية في قضايا التجديد (بالنسبة للوظائف في مجال الدعوة) تحريريا وشفويا.

- اختبار التخصص (قانوني – مالي – إداري – هندسي – فني) بالنسبة للوظائف في المجال القانوني والمالي والإداري والهندسي والفني تحريريا وشفويا.

وفي المادة الثانية، تشكل السلطة المختصة لجانًا من عناصر متخصصة في فرع الاختبار تتولى إجراء الاختبارات التحريرية والشفوية وتصحح أوراق الإجابة.

وقد صدق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على القرار.