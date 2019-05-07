شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات بشأن تأجيل تجنيد عدد من الطلبة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 104، الثلاثاء، قرارات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة.

وشمل العدد قرار رقم 60 لسنة 2019، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية.

وقرار رقم 61 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2006، بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالعريش.

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وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل مسمى المعهد العالي للسياحة والفنادق بالعريش ليكون معهد سيناء العالي للدراسات النوعية المدرج بالقرار الوزاري رقم 106 لسنة 2006.

وقرار رقم 63 لسنة 2019، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بمدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات.

وقد صدق الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة على القرارات.