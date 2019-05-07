صور.. انتظام امتحانات الطلاب بجامعة عين شمس وإجراءات مشددة على البوابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد جامعة عين شمس، انتظام أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، وسط إجراءات أمنية مشددة على البوابات الرئيسية للجامعة لتفتيش الطلاب والتحقق من شخصية الطالب قبل دخول اللجان.
ورصد" الخليج 365" انتظام أعمال الفترة الأولى للامتحانات بكلية الآداب بجامعة عين شمس، حيث تعقد الامتحانات بالكلية على 3 فترات تبدأ الفترة الأولى من التاسعة صباحا، والفترة الثانية من الساعة الـ12 ظهرا، والفترة الثالثة من الساعة الـ 2 ظهرا .
ويؤدى الامتحانات بالكلية حوالى ما يقرب من 22 ألف طالب وطالبة ، وسط إجراءات صارمة وتحذيرات من الكلية للطلاب من اصطحاب التليفون المحمول ومحاولات الغش .
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