شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة ناعيا الفنانة محسنة توفيق: أعمالها ستظل علامة فى تاريخ الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه الفنانة القديرة محسنة توفيق، التى وافتها المنية عن عمر ناهز 79 عاما.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس عن عميق حزنها لرحيل الفنانة المتميزة محسنة توفيق، مشيرة إلى أن مصر فقدت فنانة عظيمة أثرت السينما والمسرح والدراما المصرية بأدوار عديدة متنوعة، ذات رسائل هادفة وتركت بصمة واضحه عند جميع متابعيها داخل مصر وخارجها، مؤكدة أن أعمالها ستظل علامة فى تاريخ الإذاعة والمسرح و السينما والدراما المصرية.

يذكر أن الفنانة تألقت فى العديد من الأعمال الفنية، أبرزها دراميا "ليالى الحلمية"، وسينمائيا "إسكندرية ليه، العصفور، والوداع يا بونابرت"، وكان آخر تكريم لها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في فبراير الماضى.