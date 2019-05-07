شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الطيران المدنى، ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة. وحضر الندوة، الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمستشار حسن حرك المستشار القانونى للصندوق، والدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعى. Advertisements دارت الندوة حول التوعية بمخاطر الإدمان على صحة الإنسان والمجتمع ككل وعن أنواع المخدرات والسموم وأضرارها، بالإضافة إلى البعد القانونى الخاص بقانون مكافحة المخدرات وعن عملية إجراء التحليل على العاملين بالدولة.

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