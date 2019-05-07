شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستقبل السفير الإيطالى لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، السفير الإيطالى في القاهرة، جيامباولو كانتيني، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، حيث طالب الجانب الإيطالى بدراسة تحويل المبنى القديم للقنصلية الإيطالية بمحافظة بورسعيد، إلى مركز طبى متخصص لحضانات الأطفال والرعايات المركزة، الأمر الذى رحبت به وزيرة الصحة ووجهت الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد عبدالرحمن، مستشار الوزيرة للمشروعات، بتشكيل لجنة فنية من شأنها سرعة مراجعة التصميمات الهندسية الخاصة بالمبنى للبدء في تطويره بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية.

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وأضاف أن الجانب الإيطالي عرض تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي من خلال شركة "إيني" الإيطالية، والتي ستقوم بإنشاء قسم للحروق سواء بمستشفى الهرم التخصصي أو المستشفى الإيطالى بالعباسية، ووفقاً لنتائج الدراسات سيتم إختيار إحداهما للبدء بإنشاء القسم، وبما يساهم فى تقديم خدمة طبية للمرضى عالية الجودة.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون في مجال الدواء، حيث وجهت وزيرة الصحة والسكان، في هذا الصدد الدكتور تامر عصام، مساعد الوزيرة لشئون الدواء، بتذليل كافة العقبات أمام شركات الدواء الإيطالية بما يساهم في سرعة تسجيل الدواء، واتاحته فى السوق المصري بسعر مناسب للمريض