شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيدها الـ87.. "مصر للطيران" تحتفل مع عملائها بتوزيع الهدايا التذكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم: " في السابع من هذا الشهر يمر 87 عاما على إنشاء صرح وطني، نشأة وتاريخًا وحاضرًا، كلما خطى خطوة ناجحة للمستقبل اعتبرت نجاح للوطن الأم مصر.

وجاء فى بيان الشركة: " مصرللطيران " ذلك الكيان الذى طاف العالم حاماً اسم مصر على جناحيه طيلة 87 عامًا، حفر خلالها مؤسِسو الشركة ومن بعدهم أجيال وأجيال حروفها من نور في سماء الطيران العالمية.

ولفت بيان الشركة: "لعل تخليد هذا التاريخ يعد مهما للأجيال الحاضرة والقادمة كى تظل لبنات هذا البناء العظيم حاضرة ومتاحة لكل محب لتاريخ الشركة الوطنية منذ نشأتها وحتى الآن.. لا يمكن أن يتم الحديث عن نشأة وتاريخ مصر للطيران إلا وذُكر طلعت باشا حرب، والذى لن تكفيه مجلدات من الكتب عن حملة لقضية الاقتصاد المصرى وتحريره من سطوة المستعمر الأجنبى.

وقد كان تأسيس شركة مصرللطيران أحد أسلحته فى هذه القضية لخدمة الوطن، ووجد ضالته من الداعمين فى الشابين كمال علوى ومحمد صدقى، واللذين أصبحا من الكوادر المؤسسة للشركة لاحقاً، وحين توجت جهود الرعيل الأول بصدور المرسوم الملكي يوم 7 مايو 1932 ، بتأسيس أول شركة طيران في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا، لتشارك "مصرللطيران" منذ ذلك الحين الوطن في لحظات نهضاته وكبواته على حد سواء .. جزء لا يتجزأ منه.

ومنذ بدأ تشغيل الرحلات المنتظمة للشركة في عام 1933 من خلال طائرتين من طراز دى هافياند دراجون 84 كانتا نواة الأسطول للشركة الوطنية، والشركة تسير على درب الأوائل رغم ما قد يواجهها من عثرات، لتحافظ على ما بذلته الأجيال السابقة من مجهودات حفظت للشركة مكانتها التى هى من مكانة الوطن.

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وقد بدأت مصر للطيران برحلات التدريب والنزهات فى مطار ألماظة، وسرعان ما كونت أسطولها في خلال عام بانضمام أول طائرتين من طراز ديهافيلاند درجون 84 سعة الواحدة أربعة ركاب، ثم طرازى دى هافيلاند إكسبريس86 و دي هافيلاند رابيد 89، ومعهما بدأ تشغيل رحلات الشركة المنتظمة للوجهات المحلية والدولية، وخلال ثورة 1952 اهتم رجال الثورة بدعم الشركة وزيادة رأس مالها وأسطولها، وبعد الوحدة بين مصر وسوريا حملت مصر للطيران اسما جديدا وهو "شركة الطيران العربية المتحدة"، وفى تلك الفترة مثل افتتاح الأسواق الحرة فى 1963 نقلة هامة فى تاريخ مصر للطيران .

كما شهدت مصرللطيران فترة ذهبية في تاريخها في عام 1980 جددت فيها الأسطول وافتتحت المزيد من الخطوط حول العالم، وفى اتجاه موازى قامت الشركة بتطوير بنيتها التحتية في مجالات الصيانة والتدريب والخدمات الجوية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى مصرللطيران والمجمع الإدارى للشركة.

وفى عام 2002 تحولت مصر للطيران إلى شركة قابضة، تتبعها 7 شركات تابعة هى شركة الخطوط الجوية، شركة الصيانة والأعمال الفنية، شركة الخدمات الأرضية، شركة الخدمات الجوية، شركة الشحن الجوي، شركة السياحة والأسواق الحرة وشركة الخدمات الطبية. ثم انضمت لهم شركتا الخطوط الداخلية والإقليمية (اكسبريس) والصناعات المكملة في 2006.

وذكر البيان: "فى عام 2008 انضمت مصرللطيران رسميا لأكبر تحالف عالمي لشركات الطيران وهو تحالف ستار لتصبح العضو الحادى والعشرين به".