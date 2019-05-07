مصر تقدم دعما عاجلا للأشقاء بالسودان للمساهمة فى تعزيز الاستقرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية فى بيان، إنه فى إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبى وادى النيل والتكامل بينهما، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء فى السودان، قدمت مصر دعما عاجلا لشعب السودان الشقيق من أجل المساهمة فى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام.
وقد تقرر أن تكون أولى الشحنات الموجهة للسودان مكونة من 25 طنا من الأدوية.
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