شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب شاشات كمبيوتر مستعملة محظورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية محاولة تهريب شاشات كمبيوتر مستعملة محظور استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إنه بناء على مذكرة معلومات باعتزام إحدى الشركات استيراد أصناف مخالفة داخل حاوية واردة من أمريكا، تم تشكيل لجنة لمعاينة الحاوية، وتبين وجود 1213 شاشة كمبيوتر مستعملة مخالفة لشرط سنة الصنع ومرقوم على استيكر ورقى لاصق سهل النزع سنة صنع مزورة وغير حقيقية بهدف تضليل رجال الجمارك وإدخال الشحنة المخالفة.

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وأضاف المصدر: "بنزع الإستيكر تبين وجود سنة الصنع الأصلية والحقيقية"، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت مليونا و600 ألف جنيه.

وأوضح أن يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية.