وزير الدفاع يؤجل تجنيد طلاب هندسة الجامعة البريطانية ومعهد سيناء العالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
وافق الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاح الحربي، على تأجيل تجنيد الطلاب الملتحقين بكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، وطلاب المعهد العالي للسياحة والفنادق بالعريش، واستبداله باسم "معهد سيناء العالي للدراسات النوعية".
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الثلاثاء، قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتأجيل تجنيد الطلاب الملتحقين بمدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات.
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