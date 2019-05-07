بالصور.. مصر للطيران تحتفل مع ركاب مطار القاهرة بعيدها الـ87

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

احتفلت شركة مصر للطيران بمرور 87 عامًا على تأسيسها مع الركاب في صالات الوصول والسفر بمطار القاهرة الدولي.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، وزعت الشركة الهدايا التذكاريه وخصصت Photo Booth لتسجيل هذه المناسبة بالصور الفتوغرافية الفورية مع الركاب.

جدير بالذكر أنه في السابع من هذا الشهر يمر 87 عاما على إنشاء صرح وطني، بدأ تشغيل الرحلات المنتظمة للشركة في عام 1933 من خلال طائرتين من طراز دى هافياند دراجون 84 كانتا نواة الأسطول الشركة ، وقد بدأت الشركة برحلات التدريب والنزهات فى مطار ألماظة، وسرعان ما كونت أسطولها في خلال عام بانضمام أول طائرتين من طراز ديهافيلاند درجون 84 سعة الواحدة 4 ركاب، ثم طرازي دي هافيلاند إكسبريس86 و دي هافيلاند رابيد89 ومعهما بدأ تشغيل رحلات الشركة المنتظمة للوجهات المحلية والدولية .

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وخلال ثورة 1952 اهتم قيادات الثورة بدعم الشركة وزيادة رأس مالها وأسطولها، وبعد الوحدة بين مصر وسوريا حملت الشركة اسما جديدا وهو "شركة الطيران العربية المتحدة". وفي تلك الفترة مثل افتتاح الأسواق الحرة في 1963 نقلة هامة في تاريخ مصرللطيران .

كما شهدت الشركة فترة ذهبية في تاريخها في عام 1980 جددت فيها الأسطول وافتتحت المزيد من الخطوط حول العالم، وفي اتجاه موازٍ طورت الشركة بنيتها التحتية في مجالات الصيانة والتدريب والخدمات الجوية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى والمجمع الإداري للشركة.

وفي عام 2002 تحولت مصر للطيران إلى شركة قابضة، تتبعها 7 شركات تابعة هي شركة الخطوط الجوية، شركة الصيانة والأعمال الفنية، شركة الخدمات الأرضية، شركة الخدمات الجوية، شركة الشحن الجوي، شركة السياحة والأسواق الحرة وشركة الخدمات الطبية ، ثم انضمت لهم شركتا الخطوط الداخلية والإقليمية (اكسبريس) والصناعات المكملة في 2006.

وفي عام 2008 انضمت مصر للطيران رسميا لأكبر تحالف عالمي لشركات الطيران وهو تحالف ستار لتصبح العضو الحادي والعشرين به.