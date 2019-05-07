"الطيران المدني" تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: نظمت وزارة الطيران المدني ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان، وطرق علاجه بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة بحضور الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بالصندوق، والدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، والمستشار حسن حرك المستشار القانوني للصندوق. وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، دارت الندوة حول التوعية بمخاطر الإدمان على صحة الإنسان والمجتمع ككل وعن أنواع المخدرات والسموم وأضرارها، بالإضافة إلى البعد القانوني الخاص بقانون مكافحة المخدرات وعن عملية إجراء التحليل على العاملين بالدولة.​

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