اليوم.. وزارة السياحة توقع اتفاقية شراكة مع "CNN"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توقع وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة جديدة مع شبكة CNN الإخبارية العالمية، خلال احتفالية في قصر "محمد علي" بالمنيل.

وعقدت وزيرة السياحة، مؤخرا لقاء صحفيا مع شبكة CNN، على هامش فعاليات ملتقى سوق السفر العربي "ATM"، بدبي، لتوضيح الرؤية الحالية التي ترتكز عليها خطة الوزارة لتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية، وأهمية السياحة المستدامة كأحد المحاور الرئيسية لهذه الرؤية.

وحسب بيان، اليوم، تعد الاتفاقية استكمالاً لما نفذته قناة CNN الإخبارية برصد لواقع السياحة المصرية في الوقت الراهن، والتي وصفتها القناة بمرحلة الازدهار بعد ركود 8 سنوات.

ونوهت الشبكة إلى الطفرة في أعداد السائحين الوافدين لمصر، مقارنة بعام 2017م حيث زار مصر العام الماضى أكثر من 3 ملايين سائح وتوقعت الشبكة مزيدا من النمو مع بلوغ نهاية العام الحالي.