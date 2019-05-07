الإسكان: جراجات للسيارات بالمدن الجديدة والتوسع في تنفيذ "شارع مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية دور مساعدب نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، في نقل خبراتهم، والتجارب الناجحة بين المدن التي تقع تحت إشرافهم، مؤكدًا أن دور المساعد استراتيجي ومهم، في التنمية العمرانية بمفهومها الأوسع ليس على نطاق مدينة واحدة فحسب، بل على نطاق المجتمعات العمرانية جميعها، وهذا الدور له أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة.

وقال الجزار، في بيان، الثلاثاء، إنه يجب وضع أسس وقواعد موضوعية، في توزيع المدن على مساعدي نائب رئيس الهيئة، لتولى الإشراف عليها، وتوزيع الأعباء بشكل متساوٍ، مشيراً إلى أن دور المساعد لا يقتصر على الدخول فى تفاصيل العمل اليومي بكل مدينة من المدن التي تقع تحت إشرافه، بل إن دوره أوسع من ذلك، وهو يتمثل فى النظرة الاستراتيجية الشمولية للمدينة بشكل عام، وبيان الفرص والمشاكل والتحديات التى تواجه المدينة، حتى يمكن متابعتها بشكل مدروس، وتقييم أداء أجهزة المدن ورؤسائها، من خلال مجموعة من المعايير التى يتم وضعها للتقييم، من أجل وضع أصحاب الكفاءات والمهارات فى الأماكن المناسبة، مما يعود بالنفع على معدلات التنمية بالمدن الجديدة بشكل عام.

وشدد الوزير على ضرورة إشراك مساعدي نائب رئيس الهيئة رؤساء أجهزة المدن معهم، في التفكير الاستراتيجي العام للتنمية بالمدينة، والبحث عن حلول وأفكار إبداعية خارج الصندوق، وتقديم مقترحات من أجل تنمية مدنهم، ودراسة سبل رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمدن الجديدة، والعمل على توفير موارد للإنفاق الدائم على المدن العمرانية الجديدة، وصيانة المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها بها، وتعظيم العوائد من المشروعات المُنفذة، ووضع نماذج لتحسين نوعية العمل، ونقل التجارب الناجحة فى المشروعات المماثلة، فعلى سبيل المثال نقل تجربة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، فى إنتاج البيوجاز والأسمدة باستخدام الحمأة.

وقال الجزار: يجب توفير جراجات لانتظار السيارات بالمدن الجديدة، ومنع انتظار السيارات في الشوارع، من أجل تيسير حركة المرور، ومنع التكدسات المرورية، والحفاظ على المظهر الجمالى للمدن الجديدة، موجهاً أيضا بدراسة التوسع تنفيذ مشروع "شارع مصر" واختيار الأماكن المناسبة لتنفيذه بالمدن الجديدة، لتوفير فرص العمل للشباب، مع ضرورة وضع ضوابط صارمة من أجل الحفاظ على النسق الحضارى للمدن.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس جمال طلعت، والمهندس كمال بهجات، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعدو نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، تجاربهم فى التنسيق بين المشروعات فى المدن المختلفة، وكيفية مواجهة التحديات والمشاكل التى تواجه تلك المدن، واستغلال الفرص التنموية والاستثمارية المختلفة بها.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر قرار وزارى بتكليف المهندس جمال محمود طلعت بدوى، والمهندس كمال الدين أحمد بهجات، والمهندس علاء عبدالعزيز السيد، مساعدى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بمتابعة مشروعات (الإسكان الاجتماعى – سكن مصر – دار مصر)، تحت الإشراف المباشر للمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، وأن يكونوا مسئولين مسئولية كاملة عن جميع أعمال الإسكان والتنمية والمرافق بمشروعات (الإسكان الاجتماعى – سكن مصر – دار مصر)، ويقوموا بإعداد تقرير شهرى بأعمال المتابعة، للعرض على نائب رئيس الهيئة، تمهيداً للعرض على وزير الإسكان.