خدمات فندقية.. "الخليج 365" داخل فيلات مدينة الجلالة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يعد منتجع مدينة الجلالة أحد أكبر المشروعات التنموية، ويضم عدة مشروعات قد تجعل منه الأكثر جذبًا للسياحة الداخلية والخارجية، فالمنتجع يتميز بالموقع الفريد، الذي يتيح لزواره الاستمتاع بسحر الطبيعة الذي يحيطه من كل مكان سواء الشواطئ أو المنطقة الجبلية.

"الخليج 365" تجول داخل مشروع الجلالة، ورصد المنطقة الفندقية والشاليهات والفيلات، عقب تأثيثها بالكامل.

قال المهندس أحمد مهران استشاري عام مشروع الجلالة السياحي، إن فندق الجلالة الساحلي يطل على البحر مباشرة، ويتكون من 3 قطاعات، غربي وشرقي وجنوبي، كل قطاع منهم له واجهة مميزة تطل على البحر أو على حمامات السباحة أو المنطقة الجبلية.

وأضاف مهران لـ"الخليج 365"، أن الفندق يتكون من دور أرضي وبدروم و4 أدوار متكررين، بهم 257 غرفة فندقية جاهزة، و34 جناحًا مطلين على البحر والممشى الساحلة وحمامات السباحة.

وتابع: "يوجد في الفندق قاعة كبيرة متعددة الأغراض، وجاهزة لتنظيم المؤتمرات والندوات، كما يمكن تنظيم الأفراح فيها.

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وأشار استشاري عام مشروع الجلالة السياحي، إلى أن الفندق يشمل مطعمين رئيسيين مطلين على البحر، كما يوجد نادي صحي في الطابق الرابع لخدمة العملاء.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الفندق بالكامل، ويتبقى مرحلة بسيطة قبل التشغيل الفعلي، والتي تشمل التأكد من كل الخدمات وضوع اللمسات الأخيرة قبل التشغيل.

وأكد مهران، أن منطقة الفيلل والشاليهات توجد بجانب الفندق لتطل على البحر مباشرة، لافتًا إلى أن الخدمات ستكون بهما بشكل فندقي، على أن يتم تأجير الفلل والشليهات، لإنها غير مخصصة للبيع، لكن يتم حاليًا بناء عدد من الفيلل أعلى هذه المنطقة ومن المقرر أن يتم تخصصها للبيع.

وأوضح استشاري عام مشروع الجلالة السياحي، أن منطقة الفيلل تتكون من 26 فيلا و48 شالية وتم تصميمهم وتنفيذهم بشكل المدرج ليكون أكبر عدد من الوحدات مطل على البحر، لافتًا إلى أن الفيلل تتكون من دورين وروف.

وتابع: "الفيلل تم فرشها من الداخل على أعلى مستوى لتكون مثل الفندق وجاهزة لاستقبال العملاء في أي وقت".