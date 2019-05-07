أخبار مصر | "مصر للطيران" تحتفل مع عملاءها بعيدها الـ٨٧ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تحتفل مع عملاءها بعيدها الـ٨٧ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت شركة مصر للطيران، اليوم، بمرور ٨٧ عامًا على تأسيسها مع عملائها في صالات الوصول والسفر بمطار القاهرة الدولي، حيث حرصت الشركة على توزيع الهدايا التذكاريه كما تم تخصيص Photo Booth لتسجيل هذه المناسبة بالصور الفتوغرافية الفوريه مع العملاء.

جدير بالذكر أنه في السابع من هذا الشهر يمر 87 عاما على إنشاء صرح وطني، نشأة وتاريخًا وحاضرًا، كلما خطى خطوة ناجحة للمستقبل اعتبرت نجاح للوطن الأم مصر، "مصر للطيران" ذلك الكيان الذي طاف العالم حاماً اسم مصر على جناحيه طيلة 87 عامًا، حفر خالها مؤسِسو الشركة ومن بعدهم أجيال وأجيال حروفها من نور في سماء الطيران العالمية.

ولعل تخليد هذا التاريخ يعد مهما للأجيال الحاضرة والقادمة كي تظل لبنات هذا البناء العظيم حاضرة ومتاحة لكل محب لتاريخ الشركة الوطنية منذ نشأتها وحتى الآن.

ولا يمكن أن يتم الحديث عن نشأة وتاريخ مصرللطيران إلا وذُكر طلعت باشا حرب والذي لن تكفيه مجلدات من الكتب عن حمله لقضية الاقتصاد المصري وتحريره من سطوة المستعمر الأجنبي. وقد كان تأسيس شركة مصرللطيران أحد أسلحته في هذه القضية لخدمة الوطن، ووجد ضالته من الداعمين في الشابين كمال علوى و محمد صدقي واللذين أصبحا من الكوادر المؤسسة للشركة لاحقاً. وحين توجت جهود الرعيل الأول بصدور المرسوم الملكي يوم 7 مايو 1932 ، بتأسيس أول شركة طيران في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا، لتشارك "مصرللطيران" منذ ذلك الحين الوطن في لحظات نهضاته وكبواته على حد سواء .. جزء لا يتجزأ منه.

ومنذ بدأ تشغيل الرحلات المنتظمة للشركة في عام 1933 من خلال طائرتين من طراز دى هافياند دراجون 84 كانتا نواة الأسطول للشركة الوطنية، والشركة تسير على درب الأوائل رغم ما قد يواجهها من عثرات، لتحافظ على ما بذلته الأجيال السابقة من مجهودات حفظت للشركة مكانتها التي هي من مكانة الوطن.

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وبدأت مصر للطيران رحلات التدريب والنزهات فى مطار ألماظة، وسرعان ما كونت أسطولها في خلال عام بانضمام أول طائرتين من طراز ديهافيلاند درجون 84 سعة الواحدة أربعة ركاب، ثم طرازي دي هافيلاند إكسبريس86 و دي هافيلاند رابيد89 ومعهما بدأ تشغيل رحلات الشركة المنتظمة للوجهات المحلية والدولية.

وخلال ثورة 1952 اهتم رجال الثورة بدعم الشركة وزيادة رأس مالها وأسطولها، وبعد الوحدة بين مصر وسوريا حملت مصر للطيران اسما جديدا وهو "شركة الطيران العربية المتحدة"، وفي تلك الفترة مثل افتتاح الأسواق الحرة في 1963 نقلة هامة في تاريخ مصرللطيران.

كما شهدت مصر للطيران فترة ذهبية في تاريخها في عام 1980 جددت فيها الأسطول وافتتحت المزيد من الخطوط حول العالم. وفى اتجاه موازى قامت الشركة بتطوير بنيتها التحتية في مجالات الصيانة والتدريب والخدمات الجوية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى مصرللطيران والمجمع الإداري للشركة.

وفي عام 2002 تحولت مصر للطيران إلى شركة قابضة، تتبعها 7 شركات تابعة هي شركة الخطوط الجوية، شركة الصيانة والأعمال الفنية، شركة الخدمات الأرضية، شركة الخدمات الجوية، شركة الشحن الجوي، شركة السياحة والأسواق الحرة وشركة الخدمات الطبية. ثم انضمت لهم شركتا الخطوط الداخلية والإقليمية (اكسبريس) والصناعات المكملة في 2006.

وفي عام 2008 انضمت مصرللطيران رسميا لأكبر تحالف عالمي لشركات الطيران وهو تحالف ستار لتصبح العضو الحادي والعشرين به.