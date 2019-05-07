أخبار مصر | "شاهد عيان".. مشروع تخرج لطلاب إعلام بجامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاهد عيان".. مشروع تخرج لطلاب إعلام بجامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام 24 طالبا بقسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس، بعمل مشروع تخرج يحمل اسم "شاهد عيان"، عبارة عن فيلم تسجيلي يناقش المخاطر التي يتعرض لها المراسلون سواء خلال تغطيتهم داخل أو خارج بلادهم، مسلطين الضوء على الصعوبات التي تواجههم خلال نقل الحدث والقدرة على الفصل بين المهنية والإنسانية.

الطلاب عبروا عن مدى حماستهم ورضاهم عن مشروع تخرجهم طامحين أن تصل رسالتهم إلى كل أقطار الدول ويراها كل العاملين بالمجال الإعلامي حول العالم، كنوع من التقدير لهم على مجهوداتهم في نقل الأحداث لنا لحظة بلحظة من موقعها فلولاهم لضاعت الحقيقة وتشتت العقول.

وقدم الطلاب شكرا خاصا لكل أبطال فيلمهم وكل من عاونهم على إنتاج هذا العمل وشكرا خاصا إلى الأستاذة سارة محمد، المشرف على مشروع تخرجهم، على ما قدمته لهم من تعليمات وتوجيهات ومساعدات وملحوظات لتطوير عملهم ليخرج بشكله النهائي مكتمل الأركان.