فيديو معلوماتى.. عدد ساعات الصيام فى بلدان العالم.. أطولها أيسلندا بـ22ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف عدد ساعات الصيام من دولة لأخرى ومن مدينة لأخرى فى الدولة الواحدة، وينشر"الخليج 365" متوسط عدد ساعات الصيام بعدد من بلدان العالم ترتيبا تنازليا من حيث أكثر الدول فى عدد ساعات الصيام، حتى أقل الدول فى ساعات الصيام، فتشهد بلدان الشمال أطول ساعات صيام فى حين تسجل بلدان الجنوب أدنى ساعات الصوم. - أيسلندا: متوسط عدد ساعات الصيام 21:53 - النرويج: متوسط عدد ساعات الصيام 21:05 - الدنمارك: متوسط عدد ساعات الصيام 20:31 - ألمانيا: متوسط عدد ساعات الصيام 20:13 - المملكة المتحدة: متوسط عدد ساعات الصيام 20.06 - كندا: متوسط عدد ساعات الصيام 17:48 - الجزائر: متوسط عدد ساعات الصيام 16:30 Advertisements - أمريكا: متوسط عدد ساعات الصيام 16:26 - مصر: متوسط عدد ساعات الصيام 15:29 - السعودية: متوسط عدد ساعات الصيام 15:01 - الإمارات: متوسط عدد ساعات الصيام 14:59 - سريلانكا: متوسط عدد ساعات الصيام 13:45 - إندونيسيا: متوسط عدد ساعات الصيام 13:02 - البرازيل: متوسط عدد ساعات الصيام 12:07 - جنوب أفريقيا: متوسط عدد ساعات الصيام 11:59 - الأرجنتين: متوسط عدد ساعات الصيام 11:22 - نيوزيلندا: متوسط عدد ساعات الصيام 11:04

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