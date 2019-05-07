شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 33 شخصا إثر اجتياح النيران 4 قرى فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان، إن 33 شخصا فى ولاية غرب بحر الغزال قد لقوا حتفهم، بعد أن اجتاحت النيران 4 قرى يوم الأحد.

وأضاف المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، أن النيران التى امتدت إلى القرى نجمت عن حريق غابات أججته رياح قوية.