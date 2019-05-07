شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء ثانى يوم رمضان.. تعرف عليه واعرف ثوابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب الكثير منا فى معرفة دعاء ثاني يوم رمضان، حيث يعد الشهر الكريم فرصة عظيمة أمام المسلمين للدعاء والذكر والعبادة، وفيما يلى نعرض مجموعة من الأدعية المستحبة خلال شهر رمضان بشكل يومى فى إطار التعريف بالأدعية اليومية فى شهر رمضان، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

دعاء ثانى يوم رمضان

ويشمل دعاء ثاني يوم رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

ثواب دعاء ثاني يوم رمضان

ومن ثواب دعاء ثاني يوم رمضان، "مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".

Advertisements

ومن أدعية ثاني يوم رمضان أيضا، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال:"اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

ثواب هذا الدعاء فى ثاني يوم رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِى جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِما نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".