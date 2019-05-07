شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 19.7 مليون مواطن مصابون بالسمنة فى نهاية حملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ريهام غلاب، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن إجمالى المصابين بالسمنة بعد انتهاء حملة 100 مليون صحة بلع 19726006 مواطنين . وقالت ريهام غلاب فى تصريح لـ"الخليج 365": نقدم برامج صحية وغذائية متميزة للتخلص من السمنة والسمنة المفرطة مؤكدة أن الدولة تولى اهتمام كبير بالحفاظ على صحة المواطنين . Advertisements وأضافت، مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم المبادرات القومية التى تساهم فى رسم الخريطة الصحية لمصر. يذكر أن حملة 100 مليون صحة انتهت قبل يومين وتم الابقاء على 305 نقطة ثابتة بالمحافظات لاستكمال الفحص للمواطنين بالمجان.

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