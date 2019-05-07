توقف الحركة على "صحراوي الإسكندرية" عقب إصابة شخصين في حادث تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين، اليوم الثلاثاء، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق "الإسكندرية الصحراوي"، بوقوع حادث مروري، وانتقل على الفور رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات.