حدث ليلًا| مصر ترد على أردوغان.. وحقيقة خلافات الحكومة حول نظام التعليم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- أردوغان يهدد باللجوء للناتو ومصر ترد.. ماذا يحدث في منطقة "المتوسط"؟

ارتفعت حدة الأزمة مرة أخرى في منطقة التنقيب بالبحر المتوسط، بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بعدما أعلنت أنقرة إرسال سفنها للبحث عن النفط في تلك المنطقة.

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- في 11 نقطة.. وزير التعليم يرد على الشائعات: "لا توجد خلافات بين الحكومة"

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على تصريحاته بجلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى، الاثنين، والجدل الذي أثارته بقوله إن نظام التعليم الجديد سيتوقف إذا لم تدعمه وزارة المالية.

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- أول أيام رمضان.. حريق داخل مسجد الشهداء في السويس

أخمدت قوات الحماية المدنية في السويس، حريقًا محدودًا في مسجد الشهداء بحي السويس، عقب صلاة القيام، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

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- صور.. كامل الوزير يتفقد ميناء نويبع ويتابع تطوير الأرصفة البحرية

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، الاثنين، ميناء نويبع البحري، وتابع صالات السفر والوصول ورحلة الراكب من بداية الدخول من الميناء وحتى الوصول للعبارة والعكس، وكذلك الإجراءات التي يمر بها الراكب.

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- "الأعلى للإعلام" يرصد مخالفات بمسلسلات رمضان.. ويحذر المنتجين

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الدراما رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المسلسلات والبرامج التي تم عرضها.

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- عواصف رملية تضرب الوادي الجديد

تعرضت محافظة الوادي الجديد، مساء الاثنين، لعواصف شديدة محملة بالرمال ضربت الطرق السريعة والداخلية، وأدت إلى حجب الرؤية، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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- برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول تكرار الحرائق

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول عدم تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية بالمنشآت والمؤسسات المختلفة.

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- الجناح العسكري لحماس: نجحنا بتجاوز القبة الحديدية الإسرائيلية

نشر الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام، الاثنين، مقطع فيديو يتضمن مشاهد لإطلاق رشقات من القذائف الصاروخية باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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- نتنياهو: إسرائيل غيّرت قواعد الاشتباك في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، بعد إحاطة عن الوضع الأمني في مقر القيادة الجنوبية، إن حماس تدرك أن إسرائيل غيرت خلال اليومين الأخيرين قواعد الاشتباك في غزة.

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- الناتو يحذر تركيا من نشر منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية

حذر ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الإثنين، من عواقب اعتزام تركيا نشر منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية في ظل إعلان أمريكا فرض عقوبات على تركيا في حال حدوث ذلك.

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- البرلمان الكويتي يستعجل إقرار فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في الكويت، النائب خليل الصالح شروعه في جمع توقيعات لتقديم طلب استعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية المدرج على جدول الأعمال.

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- زعيم المعارضة في فنزويلا: قريبون جدًا من تحقيق التغيير بالبلاد

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، أن بعضا ممن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية التي دعا إليها ضد الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء وباءت بالفشل "لم يفوا بوعودهم".

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