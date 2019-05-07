بعد انتهاء فترة التظلم.. ننشر خطوات استرداد مقدمات حجز شقق الإسكان الاجتماعي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من قبول تظلمات نتيجة الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، عقب انقضاء شهر كامل من إتاحة هذه الميزة الجديدة، لأول مرة إلكترونيًا.

وبلغ عدد من لهم حق التظلم على نتيجة الإعلان العاشر فقط، أكثر من 40 ألف متقدم للحجز.

وينشر "الخليج 365" إجراءات استرداد المواطنين الحاجزين بمشروع شقق الإسكان الاجتماعي، مقدمات الحجز الذي تم دفعها، والتي بلغت 14 ألف جنيه للوحدات الـ90 مترًا، و11 ألف جنيه للوحدات الـ95 مترًا.

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1- وتمثلت خطوات استرداد مقدم الحجز في التواصل مع خدمة العملاء، لصندوق الإسكان الاجتماعي، على أرقام 1188/5777/5999 لمعرفة أسباب الرفض.

2- إحضار إيصال دفع المقدم والتوجه إلى أي فرع لبنك التعمير والإسكان، لاسترداد مقدم الحجز.

3- في حالة عدم استكمال إجراءات الحجز، حتى لو كانت بعد التخصيص، يتم الذهاب إلى أي فرع لخدمة العملاء، والحصول على طلب يفيد بعدم الرغبة في استكمال الإجراءات، والعودة به لفرع بنك التعمير والإسكان وسحب مقدمات الحجز بموجب إيصال الدفع.​