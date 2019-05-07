محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
ينشر "الخليج 365" أول فيديو من داخل الفندق الساحلي وفلل وشاليهات منتجع الجلالة.
ويتكون الفندق الساحلي من 3 قطاعات غربي وشرقي وجنوبي، لكل منهم واجهة تطل على البحر وحمامات السباحة والمنطقة الجبلية.
ويضم الفندق 257 غرفة، و34 جناحًا، مطلين على البحر وحمامات السباحة، ويتكون من دور أرضي وبدروم، بالإضافة إلى 4 أدوار متكررة.
أما منطقة الفلل والشاليهات فتتكون من 26 فيلا و48 شالية، تم تنفيذها بشكل تدريجي ليطل معظمهم على البحر، وتم تشطيبهم بالكامل وفرشهم على النظام الفندقي، وتخصصيهم للإيجار فقط وليس للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر "للإيجار فقط".. أول لقطات حصرية من داخل فيلات منتجع "الجلالة" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.