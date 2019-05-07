افتتاح أنفاق قناة السويس.. أبرز عناوين صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، جاء على رأسها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفقد وزير النقل لعدد من الموانئ البحرية والبرية، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي لأنفاق قناة السويس عقب افتتاح الرئيس السيسي لها.

وألقت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على اجتماع الرئيس السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وتشديد الرئيس على مواصلة الحكومة لجهود ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مؤكدًا ضرورة التنفيذ الكامل للخطة القومية للمياه في مصر، لتحسين نوعية المياه وجودتها، وتطوير نظم تبادل المعلومات ورفع الوعى المائي.

ولفتت الصحف إلى مطالبة الرئيس، بالتنسيق المتكامل في الأداء والعمل بين كل الجهات المعنية لإنجاح هذه الاستراتيجية، موجهًا باستمرار الجهود الكبيرة الحالية لتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، وإطلاعه على الموقف التنفيذي لأعمال تركيب المعدات والخطوط وأعمال التوصيلات ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة.

أما جريدة الأهرام، فأبرزت تأكيد وزير النقل المهندس كامل الوزير، خلال جولته التي قام بها في أول أيام رمضان بجنوب سيناء، حيث تفقد ميناء نويبع البحري وتابع الإجراءات الخاصة بسفر الركاب، على تقديم التيسيرات اللازمة التي تضمن تحقيق راحة المسافرين، بالإضافة إلى حركة الشاحنات التي تقوم بنقل الصادرات المصرية إلى دول الخليج والأردن والعراق عبر بواخر الخط الملاحي للجسر العربي بين نويبع والعقبة.