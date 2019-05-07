أخبار مصر | تفاصيل طقس ثانِ أيام رمضان اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظات مصر والدول العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل طقس ثانِ أيام رمضان اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظات مصر والدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام رمضان المبارك، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كل الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على شرق وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

الإسكندرية 17 23

مطروح 15 23

بورسعيد 18 23

دمياط 19 23

الزقازيق 20 30

الإسماعيلية 17 30

السويس 19 28

العريش 19 24

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 21 32

مرسى علم 22 32

الفيوم 22 30

بني سويف 23 30

المنيا 21 30

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أسيوط 22 31

سوهاج 23 33

قنا 23 39

الأقصر 25 39

أسوان 25 42

حلايب 24 13

شلاتين 21 33

درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 42

المدينة 29 42

الرياض 24 39

أبوظبى 25 36

الدوحة 28 37

الكويت 26 39

دمشق 08 27

بيروت 16 22

عمان 10 24

القدس 10 21

غزة 16 22